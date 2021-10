Porto-Milan, Uribe: “Ibra? Una squadra non è formato da un solo giocatore”

Mateus Uribe, centrocampista del Porto, ha parlato della gara contro il Milan, in programma domani sera in Portogallo

Mateus Uribe, centrocampista del Porto, ha parlato della partita contro il Milan in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto: "Dobbiamo essere concentrati, in ogni partita. È quello che ci chiede il mister, il Porto deve avere sempre la stessa garra in ogni partita, a prescindere dall'avversario. Veniamo da un lavoro durato tempo, tutti sappiamo quello che vuole il mister. In queste partite cruciali dobbiamo mostrare le caratteristiche che abbiamo, tutto quello su cui lavoriamo ogni giorno".