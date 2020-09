Pioli: “Saelemaekers impreciso a Dublino. Su Maldini e Brahim Diaz…”

Probabile formazione Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Bodø/Glimt, ha parlato di Alexis Saelemaekers, Daniel Maldini e Brahim Diaz. Il belga, croce e delizia contro lo Shamrock Rovers, potrebbe partire dalla panchina? Le dichiarazioni del mister rossonero: “Alexis a Dublino ha lavorato tanto per la squadra, ha fatto tanti movimenti, poteva fare una partita più precisa. Ho anche altre soluzioni, come Daniel Maldini e Brahim Diaz, aspettiamo domani per decidere“.

