Pioli: “Pancia piena? No. Questa squadra vuole scrivere la storia”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza alla vigilia di Milan-Bologna. Queste, in particolare, le dichiarazioni sulla possibile pancia piena della squadra: "Assolutamente no, a me sta piacendo l'atteggiamento dei giocatori. La preparazione, gli atteggiamenti quotidiani. L'ultima partita non è stata una partita di presunzione, ma di intensità. Abbiamo scritto una pagina importante, entrando nella storia, ma questa squadra ha voglia di scrivere altre pagine e scrivere un futuro importante. Lo vedo negli occhi dei giocatori e finché sarà così mi reputerò fortunato".