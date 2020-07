Pioli: “Nuova maglia? Molto bella: speriamo ci riporti ai successi passati”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) alla vigilia di Sampdoria-Milan, gara della 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Interpellato dai cronisti presenti sulla nuova prima maglia del Milan per la stagione 2020-2021, che richiama, nel pattern, la Galleria Vittorio Emanuele e che è stata presentata stamattina, Pioli ha detto: “Se mi piace? L’ho vista ieri indossata da Simon Kjaer, indossata è molto bella. Richiama storia del club e città, la indosseremo contro il Cagliari. Speriamo ci possa riportare ai successi che sono stati ottenuti in passato”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓