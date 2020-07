Pioli: “Nella prossima stagione consolidamento dei risultati ottenuti da gennaio”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) alla vigilia di Sampdoria-Milan, gara della 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Interpellato dai cronisti presenti sul Milan che è decollato nel girone di ritorno in campionato, Pioli ha detto: “Sicuramente dà stimoli, ma ci sono due partite da giocare. Affrontiamo ogni partita con concentrazione, convinzione e rispetto. Bisogna stare dentro il match dall’inizio alla fine”.

E sull’avversario di domani, la Sampdoria di Claudio Ranieri, ha aggiunto: “La Samp sta molto bene, fisicamente e gioca serenamente, Ranieri ha fatto un ottimo lavoro come sempre in carriera. Pensiamo a domani, poi il 2 agosto è vicino e potremo fare le valutazioni precisi su stagione e risultati. La prossima stagione dovremo fare un consolidamento dei risultati che stiamo ottenendo da gennaio”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

