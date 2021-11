Pioli: “Nella mia testa c’è il sogno di vincere perché siamo il Milan”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha risposto così alla domanda se può essere lui l'allenatore della seconda stella rossonera

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha risposto alla domanda se può essere lui l'allenatore della seconda stella rossonera. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "È normale che vincere fa la differenza. Lo so io e lo sanno i miei giocatori. Stiamo alzando la mentalità e l'approccio. Stiamo alzando la qualità. Abbiamo dimostrato mercoledì di avere qualità importanti non solo tecniche, ma anche mentale. Abbiamo giocato con qualità mentali contro avversari che fanno della scaltrezza un punto di forza. Nella mia testa c'è il sogno di vincere, perché siamo al Milan. Faremo il possibile".