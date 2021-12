Pioli: “Kjaer? Se l’infortunio sarà lungo potremmo tornare sul mercato”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa di oggi a Milanello, ha parlato dell'infortunio di Simon Kjaer

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana. Il tecnico ovviamente si è soffermato su Simon Kjaer: "L'abbiamo vissuto con grande sconforto. Conosco le qualità del giocatore, ma soprattutto lo spessore della persona. La sua presenza è importante per carisma e saper dire le cose giuste al momento giusto. Siamo vicini a lui e preoccupati. Ma sicuri che andrà tutto bene, perché è forte. Se l'infortunio di Kjaer sarà lungo potrebbe esserci bisogno di un intervento. Lo faremo solo per cercare di migliorare la squadra. Non vale il discorso di cambiare per cambiare, ma solo per migliorare. Se ci fosse bisogno, speriamo di no, ci faremo trovare pronti".