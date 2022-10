Pioli: “Infortuni muscolari? Cresciuti del 20% in Europa, colpa del calendario”

Stefano Pioli , alla vigilia di Milan-Juventus, ha parlato degli infortuni muscolari in casa rossonera, allargando il discorso all'Europa intera. Colpa di un calendario fitto come non mai: queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

Sul numero di infortuni muscolari identico allo scorso anno e sul perché invece al ritorno dello scorso anno non ce n'erano stati: "In tutti i cinque campionati europei non c'è mai stato un calendario così fitto. Gli infortuni muscolari sono cresciuti per tutti del 20%. Qualche infortunato l'abbiamo avuto in Nazionale e il campo di Empoli non era il massimo. Non sono giustificazioni, sono accompagnato da professionisti e cerchiamo una soluzione". Milan-Juventus, le dichiarazioni di Pioli nella conferenza della vigilia >>>