Pioli: “Ibrahimovic? Più sereno dopo la visita. Tornerà al 100%”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che ha concluso anzitempo la stagione per un infortunio

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan, che ha concluso anzitempo la sua stagione per un infortunio al ginocchio rimediato domenica scorsa contro la Juventus . Queste le dichiarazioni di Pioli, rilasciate nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Cagliari .

"Ibra? È la notizia migliore che potevamo avere. Si tratta di una terapia conservativa che gli permetterà di tornare al 100% nella prossima stagione. Dopo la visita l'ho visto più sereno. Europei a rischio? Non so, non abbiamo avuto tempo di parlare di questa situazione".