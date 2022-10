Pioli sui tanti gol subiti: “Siamo più offensivi, ma non dipende da questo”

Stefano Pioli , alla vigilia di Milan-Juventus, ha parlato dei tanti gol subiti in questo avvio di stagione. Tutto dipende da un atteggiamento più offensivo della squadra? Questa la risposta in conferenza stampa.

Se i gol subiti sono causati da una mentalità più offensiva e sugli altri infortunati: "Siamo più offensivi sì, qualche volta l'anno scorso abbiamo giocato con un centrocampista sulla trequarti, mentre ora è un trequarti puro. Però non credo sia dipeso da quello. In tante situazioni siamo in superiorità numerica. Una squadra che vuole difendere meglio può fare meglio. Per domani non ci sono novità, dovrebbe rientrare Theo Hernandez, gli altri dobbiamo aspettare". Thierry Henry critica le giacche Off-White del Milan: la profezia poi si avvera...