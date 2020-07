Pioli: “Gol a grappoli? Cambiate convinzione e fiducia in noi stessi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) alla vigilia di Sampdoria-Milan, gara della 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Interpellato dai cronisti presenti sulla fluidità offensiva del Milan in zona gol post-lockdown, Pioli ha detto: “Il dato più importante è questo. Le occasioni le abbiamo sempre create, all’andata creato tanto e subito ripartenze. Sono cambiati interpreti e modo di stare in campo. Cambiata convinzione e fiducia in noi stessi. Dobbiamo continuare su ritmo e media punti, sarebbe un buon viatico per la prossima stagione”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

