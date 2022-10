Pioli: “De Ketelaere? Ricordate Leao e Tonali? Il percorso è giusto”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto, presso il centro sportivo di Milanello, la conferenza stampa di presentazione di Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023. In merito al momento non facile che sta vivendo, in maglia rossonera, il giovane fantasista belga Charles De Ketelaere, che non riesce ad incidere, Pioli ha dichiarato quanto segue.