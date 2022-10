Pioli: “De Ketelaere un mistero? Problema vostro. Non sono d’accordo”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha tenuto, presso il centro sportivo di Milanello , la conferenza stampa di presentazione di Milan-Juventus , partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023 . In merito alle prestazioni di Charles De Ketelaere , fantasista belga classe 2001 da più parti definito come un 'mistero' rossonero, Pioli ha replicato stizzito.

"È un vostro problema, non è un problema mio - ha detto l'allenatore del Milan nei confronti dei giornalisti presenti in sala stampa -. Per me ha lasciato traccia. Non sono d'accordo".