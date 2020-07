Pioli: “Ci servirebbe Theo, ma Laxalt e gli altri faranno il massimo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), la conferenza stampa di presentazione di Milan-Atalanta, gara in programma domani sera, alle ore 21:45, a ‘San Siro‘.

Interrogato, dai cronisti presenti, sull’importanza dell’assenza dello squalificato Theo Hernández, uno dei tanti calciatori indisponibili in casa rossonera, Pioli ha dichiarato:

“Ha caratteristiche importantissime. Abbina partecipazione alla fase offensiva e fisicità in fase difensiva. Ci servirebbe, non sarà l’unica assenza, Diego Laxalt ha fatto bene a Sassuolo, ma anche gli altri giocatori metteranno il massimo”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

