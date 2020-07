Pioli avvisa Gasperini: “Siamo cambiati tanto rispetto all’andata”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), la conferenza stampa di presentazione di Milan-Atalanta, gara in programma domani sera, alle ore 21:45, a ‘San Siro‘.

Interrogato, dai cronisti presenti, sul ricordo della gara di andata, disputatasi al ‘Gewiss Stadium‘ di Bergamo e terminata 0-5, con una super prestazione della squadra di Gian Piero Gasperini, Pioli ha detto: “Siamo cambiati tanto. Quella era stata una partita particolarmente negativa da parte nostra e positiva per loro. Non hanno tirato in porta 30 volte, ma hanno segnato gol di grandissima fattura tecnica”.

“Eravamo agli inizi della nostra crescita. Abbiamo cambiato modo di giocare e sono arrivati giocatori importanti che hanno alzato il nostro livello. Adesso siamo un altro Milan, ma le difficoltà della partita rimangono”, ha concluso ricordando quel match. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

