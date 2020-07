Pioli: “Atalanta tra le più forti d’Italia. Ammiro il lavoro di Gasperini”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), la conferenza stampa di presentazione di Milan-Atalanta, gara in programma domani sera, alle ore 21:45, a ‘San Siro‘.

Interrogato, dai cronisti presenti, sulle qualità dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Pioli ha evidenziato: “L’Atalanta fa ormai parte delle squadre più forti d’Italia. Meritava di vincere contro la Juventus e se avesse vinto si starebbe giocando ancora lo Scudetto. Il fatto che affrontiamo un avversario così importante toglie il pericolo della disattenzione. Abbiamo affrontato avversari come Juve e Napoli e lo abbiamo fatto con il giusto approccio. Abbiamo voglia per fare bene anche domani sera”.

“L’Atalanta comincia la partita in un modo e la continua per 95 minuti nello stesso modo. Sono propositivi e aggressivi e lo fanno con giocatori di grandissima qualità. Ammirazione per il lavoro di Gasperini, ma noi dobbiamo pensare a migliorare per avere un futuro migliore”, ha concluso Pioli sul tema. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓