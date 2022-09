Nuovo Stadio, Scaroni: “Sarà del Comune, che darà la concessione”

Oggi, presso lo studio Barabino in foro Bonaparte, a Milano , si è tenuta la conferenza stampa di Paolo Scaroni (Presidente AC Milan ) e Alessandro Antonello (amministratore delegato Inter ) che aveva, come tema principale, la realizzazione del nuovo stadio della città ( LEGGI QUI LA CONFERENZA COMPLETA ). Un evento che, di fatto, è stato organizzato alla vigilia del dibattito pubblico sul nuovo impianto sportivo che inizierà domani .

Interpellato dai cronisti presenti sulla proprietà, effettiva, del nuovo stadio di Milano per Milan e Inter, Scaroni ha precisato una cosa molto importante: "Lo stadio sarà del Comune che darà la concessione, proprio come succede ora - ha puntualizzato il Presidente del club di Via Aldo Rossi - . Tutto il terreno è del Comune di Milano". Nulla cambierà, pertanto, rispetto a quanto avviene attualmente con lo stadio 'Giuseppe Meazza', condiviso da rossoneri e nerazzurri.