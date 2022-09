Nuovo Stadio, Bonomi: “Vogliamo rendere viva l’area: ecco come”

Oggi, presso lo studio Barabino in foro Bonaparte, a Milano , si è tenuta la conferenza stampa di Paolo Scaroni (Presidente AC Milan ) e Alessandro Antonello (amministratore delegato Inter ) che aveva, come tema principale, la realizzazione del nuovo stadio della città ( LEGGI QUI LA CONFERENZA COMPLETA ). Un evento che, di fatto, è stato organizzato alla vigilia del dibattito pubblico sul nuovo impianto sportivo che inizierà domani .

Insieme a loro è intervenuto in conferenza anche Giuseppe Bonomi (Advisor AC Milan), che ha parlato così del nuovo stadio di Milano: "Abbiamo fatto delle modifiche in base alle richieste del Comune. In particolare per quel che riguarda le volumetrie, con l'indice volumetrico che è sceso ulteriormente fino a 0,35. Abbiamo aggiornato il tutto e così il Comune ha indetto il dibattito pubblico che inizierà domani. Speriamo che tutto possa procedere per il verso giusto, noi club valuteremo tutte le proposte che arriveranno, ma che dovranno essere coerenti con la nostra proposta che ha già ricevuto la manifestazione di pubblico interesse".