Napoli-Milan, Pioli: “Peccato aver preso il secondo gol. Donnarumma un portiere eccezionale”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del big match Napoli-Milan del ‘San Paolo‘. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sul tour de force: “È difficile per tutti, venivamo da una gara fantastica ma alla fine abbiamo tenuto bene il campo, soprattutto nel secondo tempo. Dispiace aver preso il secondo gol quando stavamo comandando la partita. Non ho visto troppe difficoltà della mia squadra, siamo stati solo imprecisi in alcune scelte”.

Su Donnarumma: “Sul primo gol non credo ci sia stato un errore. Sta avendo un rendimento eccezionale e sono assolutamente soddisfatto dalle sue prestazioni”.

Su Ibrahimovic: “Non si è arrabbiato per il cambio, ma perchè potevamo gestire meglio alcune situazioni. Era sereno a fine gara, voleva dare una mano alla squadra e lo farà fino alla fine”.

Sulla corsa Europa League: “Saranno gara difficili per tutti. Bisogna sapere che se vogliamo andare in Europa bisogna fare tanti punti. Sei gare da giocare sono ancora tante, serve l’aiuto di tutti ed avere la testa su quello che stiamo facendo”.

