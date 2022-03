Napoli-Milan, Pioli: “Presto per parlare di scudetto, mancano trenta punti”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan , partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Vittoria che ha sapore positivo, è presto parlare di scudetto. Dispiace che la classifica non sia ancora reale, sarebbe meglio avere tutte le gare con le stesse partite".

Ha fatto dei cambi tattici in questa gara: "Prepariamo le gare in base alle nostre qualità, ma anche analizzando l'avversario. Per noi non è un problema invertire degli uomini a centrocampo, abbiamo raggiunto maturità e io mi posso divertire a provare anche delle cose diverse".