Napoli-Milan, la conferenza stampa di Bonera: le dichiarazioni (Video)

Napoli-Milan, le parole di Bonera in conferenza stampa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In occasione di Napoli-Milan, match dell’8^ giornata di Serie A, toccherà a Daniele Bonera guidare dalla panchina i rossoneri. Dopo la positività contemporanea di Stefano Pioli e del suo vice Giacomo Murelli, l’ex difensore si troverà catapultato in un’esperienza per lui completamente nuova. In conferenza stampa, Bonera ha raccontato le sue sensazioni personali, ma ha anche parlato di diversi singoli. Ante Rebic non al 100%, una sosta che ci voleva per Zlatan Ibrahimovic e la soddisfazione per le prestazioni di Hakan Calhanoglu e Alessio Romagnoli, ultimamente sotto la lente di ingrandimento. Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha racchiuso le parti migliori in questo video.

Per leggere la conferenza stampa integrale di Bonera, clicca qui >>>