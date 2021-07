Mourinho, stoccata all’Inter? “Facile vincere se poi non paghi gli stipendi”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha lanciato una frecciatina neanche troppo nascosta nei confronti dell'Inter, sua ex squadra

José Mourinho, allenatore della Roma, ha lanciato una frecciatina neanche troppo nascosta nei confronti dell'Inter, sua ex squadra. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Noi parliamo di progetto, tempo e lavoro. Non parliamo di 'tituli', sarebbe una promessa troppo facile. Voi parlate di titoli, noi parliamo di migliorare, di progetto, di tempo. I 'tituli' arriveranno. La proprietà non vuole un successo isolato: vuole arrivare lì" in alto "e rimanere lì con un progetto sostenibile. Questo è più difficile. E' facile vincere in modo isolato ed è ancora più facile se poi non paghi gli stipendi".