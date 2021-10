Milan-Verona, Tudor: “Theo Hernandez? Un giocatore non cambia una squadra”

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato della partita di domani contro il Milan. Ecco il pensiero sull'assenza di Theo Hernandez

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato della partita di domani contro il Milan. Ecco il pensiero sull'assenza di Theo Hernandez in conferenza stampa: "Theo Hernandez? Non credo che un giocatore cambi le dinamiche di una squadra. Il Milan è una delle squadre che stanno meglio in Serie A, insieme al Napoli. Mi aspetto una partita molto difficile, andiamo là e vediamo che succede".