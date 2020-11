Milan-Verona, Pioli: “Theo Hernández? Punto di riferimento per la manovra”

Milan-Verona, le parole di Pioli su Theo Hernández

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Verona. La gara è valida per la 7^ giornata di Serie A e si disputerà domani sera, ore 20:45, a San Siro.

Queste le dichiarazioni di Pioli su Theo Hernández, che non sembra attraversare un momento brillante. Il terzino francese, per ora, sembra un po’ il lontano parente del calciatore devastante ammirato in maglia rossonera in tutta la stagione 2019-2020, quando realizzò 7 gol e 5 assist in 36 gare tra campionato e Coppa Italia.

“Su Theo Hernández non sono preoccupato, ne conosciamo qualità e caratteristiche. E’ un nostro punto di riferimento per la nostra manovra. Normale non essere al 100% quando si gioca in ogni partita, ma il rendimento è positivo”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DEL TECNICO ROSSONERO >>>