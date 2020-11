Milan-Verona, Pioli: “Ora siamo una squadra vera. Bennacer? Gran partita la sua”

Milan-Verona, le dichiarazioni post-partita di Pioli in conferenza

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del match Milan-Verona, posticipo della 7^ giornata di Serie A disputatosi a San Siro. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Sulla partita: “Peccato non aver vinto la partita, lo spirito c’è. Secondo me anche nel primo tempo il Milan ha giocato bene, e abbiamo creato anche nel primo tempo. Poi nell’intervallo abbiamo cercato di cambiare passo”.

Su Bennacer:”Ha fatto una partita fantastica, centrocampista di grande livello e offre sia qualità che quantità, Di Ismael sono assolutamente soddisfatto, ha fatto una grande partita.

Sulla sosta: “Mi aspetto che stiano bene al rientro, poi dopo abbiamo 7 gare di campionato e 3 di Europa League in un mese di tempo”.

Sulla crescita della squadra “Siamo cresciuti tanto, siamo squadra vera. Magari non vinciamo ma diamo tutto in campo. C’è grande rammarico ma questa partita dà consapevolezza del nostro livello e possiamo alzarlo ancora di più. La competitività è tanta in serie A.

Sui gol da palla inattiva “Dobbiamo migliorare, non siamo una squadra con tanti centimetri ma possiamo sicuramente migliorare”.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>