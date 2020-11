Milan-Verona, Pioli: “Hauge è forte: potrà darci delle soddisfazioni”

Milan-Verona, le parole di Pioli su Hauge

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Verona. La gara è valida per la 7^ giornata di Serie A e si disputerà domani sera, ore 20:45, a San Siro.

Queste le dichiarazioni di Pioli su Jens Petter Hauge, attaccante esterno prelevato a titolo definitivo dal Bodø/Glimt e che, in questa prima parte di stagione, non sta avendo moltissimo spazio. Minutaggio piuttosto ridotto, più che altro concesso nelle gare di Europa League.

“Siamo in tanti in quel ruolo lì. E’ un giocatore forte, potrà darci delle soddisfazioni, ma pensiamo partita dopo partita, pensiamo a quella gara di domani. Possono calare giocatori, crescere altri. Vedremo chi potrà giocare in futuro”, ha detto Pioli su Hauge. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DEL TECNICO ROSSONERO >>>