Milan-Udinese, Pioli: “La rosa verrà migliorata se ci sarà possibilità”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, gara d'esordio dei rossoneri nella Serie A 2022-23. Queste le sue dichiarazioni sul mercato: "La dirigenza è sempre presente, ieri ho sentito sia Cardinale che Elliott per farci l'in bocca al lupo. Sono contento della rosa che ho. Le idee sono già chiare. Poi se ci saranno possibilità la rosa verrà migliorata". Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>