Milan-Udinese, Pioli: “Meglio dell’anno scorso? Determinerà il campo”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese , prima partita della Serie A 2022-2023 in programma domani pomeriggio, alle ore 18:30 , a 'San Siro' ( LEGGI QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE ). Interrogato dai cronisti presenti sulla forza della sua squadra, e se la ritiene più forte dell'annata conclusasi a maggio con la conquista del 19° Scudetto , Pioli ha replicato quanto segue.

"È un Milan forte, poi sarà il campo a determinare se saremo meglio dell'anno scorso. Però ho rivisto gli stessi occhi e gli stessi atteggiamenti. Mi fa pensare sempre in positivo. In più credo che nessuno di noi ha raggiunto il massimo livello, siamo in crescita", le parole di mister Pioli sui suoi ragazzi. Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>