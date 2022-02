Milan-Udinese, data ed orario della conferenza di Pioli | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenterà i temi principali di Milan-Udinese in conferenza stampa a Milanello. Ecco quando avverrà

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenterà i temi principali di Milan-Udinese, partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022, come di consueto in conferenza stampa a Milanello. L'appuntamento con mister Pioli è previsto per giovedì 24 febbraio, alle ore 14:30. La conferenza di Pioli alla vigilia di Milan-Udinese, oltre che sui canali ufficiali del club meneghino, potrà come al solito essere seguita su 'PianetaMilan.it' nella versione live testuale.