Milan-Torino, Pioli: “Ibra, Saelemaekers e Bennacer: i tempi di recupero”

Milan-Torino, Pioli sugli infortunati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato della situazione infortunati in conferenza stampa. Ecco il punto sui recuperi di Zlatan Ibrahimovic, Alexis Saelemaekers e Ismael Bennacer: “Saelemaekers e Bennacer nelle nostre previsioni hanno come obiettivo il Cagliari, ma sono da valutare giorno per giorno. Stanno bene, ma non hanno forzato. Anche Ibra sta seguendo il suo programma. Oggi ha lavorato con chi ha giocato meno, ma non sarà della partita domani“. Clicca qui per leggere l’intervista integrale >>>