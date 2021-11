Milan, Tonali: “Sono cresciuto tanto in questi mesi. Sulla scorsa stagione…”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, nel corso della conferenza stampa di oggi ha parlato del suo rendimento

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atletico Madrid. Tonali ha parlato della sua crescita di questi mesi: "Sono cresciuto tanto in questi mesi. Questo è quello che è mancato l'anno scorso. È arrivato tutto ora. Fosse stato così anche l'anno scorso sarebbe stato normale. Salta all'occhio perché l'anno scorso non è stata alta la mia rendita. Non devo farmi prendere dai complimenti, ma continuare".