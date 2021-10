Milan, Tomori: “Tutti nel mondo conoscono la grandezza del club”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Inghilterra. Questo il suo pensiero sui rossoneri

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Inghilterra. Questo il suo pensiero sui rossoneri: "Tutti nel mondo del calcio conoscono il Milan e quanto sia grande come club. C'è una grande pressione per vincere ogni partita e per giocare bene davanti a molti tifosi nello stadio e a Milano. Senti l'importanza della squadra per cui giochi e questa pressione mi fa tirare fuori il meglio, sia a me personalmente che alla squadra. Con questo tipo di pressione e questa voglia di vincere, il Milan è tornato a divertirsi dopo anni difficili. Ora siamo tornati in Champions e siamo nella parte alta della classifica e mi sto divertendo".