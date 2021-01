Milan, Tomori: “Ecco perché ho scelto questo club”

Milan, Tomori sulla scelta di vestire la maglia rossonera

Fikayo Tomori, nuovo difensore del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Ecco il motivo per cui ha scelto il club rossonero: “Al Milan hanno giocato tanti grandi difensori come Maldini, Nesta e Baresi. Voglio far parte della storia del Milan, fin dal primo giorno quando ho visitato il Museo ho respirato la tradizione di questo club. Sono convinto di aver preso la decisione giusta a venire qui, voglio partecipare ai successi del Milan“. Clicca qui per leggere la conferenza integrale di Fikayo Tomori >>>