Milan, Thiaw: “Sono ambizioso. Voglio crescere e migliorare sempre”

Conferenza stampa di presentazione, oggi a Milanello , per Malick Thiaw , difensore tedesco classe 2001 che il Milan , nell'ultimo calciomercato estivo, ha prelevato dallo Schalke 04 per 7 milioni di euro bonus inclusi ( LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI ).

Interrogato dai cronisti presenti nella sala stampa del centro sportivo rossonero su quali obiettivi spera di raggiungere nel Milan, Thiaw ha risposto: "Sono un giocatore che si pone sempre obiettivi, in ogni partita. Sono ambizioso. Essere qui è un gran risultato, ma voglio continuare a crescere. So di avere un grande allenatore e ottimi compagni. Voglio crescere in ogni allenamento, imparare la lingua e la cultura. Migliorare sempre". Sampdoria-Milan, turnover di Pioli: i possibili cambi in formazione >>>