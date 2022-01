Milan-Spezia, giorno e orario della conferenza di Pioli | PM News

Lunedi si gioca Milan-Spezia. Ecco quando Stefano Pioli, tecnico rossonero, parlerà in conferenza stampa a Milanello

Lunedì pomeriggio c'è in programma Milan-Spezia, gara valida per la 22° giornata di Serie A. Domenica, come di consueto parlerà Stefano Pioli dal centro sportivo di Milanello. Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, Pioli inizierà la conferenza a partire dalle 14:00. La conferenza stampa si terrà via Zoom.