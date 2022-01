Milan-Spezia, Pioli: “Responsabilità da dividere tra noi e l’arbitro”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Spezia, partita del 22° turno della Serie A 2021-2022

Su cosa prova dopo la partita: "C'è un po' di tutto. È stata una serata troppo negativa in tutto, ma mai come in questa serata le responsabilità vanno divise equamente tra noi perché abbiamo segnato solo un goal subendone uno evitabile e poi, chiaramente, nell'errore evidente dell'arbitro che avrebbe cambiato il risultato finale; dopo quell'errore la squadra ha perso tutto ciò che poteva perdere in attenzione e concentrazione. L'arbitro ha chiesto scusa. Dispiace per la persona, ha chiesto subito scusa e si è messo le mani in testa perché si è accorto subito di aver sbagliato...".