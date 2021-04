Milan-Sassuolo, Pioli: “Tonali può giocare. Può fare di più e lo farà”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha parlato della stagione di Sandro Tonali. L'allenatore rossonero si dice soddisfatto

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha parlato della stagione di Sandro Tonali. L'allenatore rossonero si dice soddisfatto del rendimento dell'ex Brescia. Le dichiarazioni in conferenza stampa: "Tonali? Sta facendo bene, siamo soddisfatti, può fare di più e lo farà. Perché è intelligente e disponibile. È stato un salto importante per lui, ha avuto bisogno di tempo per adattarsi a nuove situazioni, anche tattiche. Sta facendo bene e siamo soddisfatti, credo possa giocare domani". Milan in emergenza totale: quattro titolari in forte dubbio. La probabile formazione di Pioli