Milan-Salisburgo, Pioli: “Leao? Domani farà il massimo per farci vincere”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa ( LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE ) la sfida tra Milan e Salisburgo , partita in programma domani sera, alle ore 21:00 , a 'San Siro'.

Una delle armi del Diavolo può essere Rafael Leao, che, nell'ultima gara persa sul campo del Torino, è stato sostituito dopo 45'. Ecco, dunque, cosa ha detto Pioli in conferenza sul portoghese. "È un grandissimo giocatore per caratteristiche e domani farà il massimo per farci vincere, non ho dubbi".