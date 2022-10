Milan-Salisburgo: ci sarà Tonali in conferenza con Pioli | PM News

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, sarà in conferenza stampa con mister Stefano Pioli in vista di Milan-Salisburgo di Champions League

Domani, martedì 1° novembre 2022 , alle ore 14:00 , il tecnico rossonero Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa i temi principali di Milan-Salisburgo , partita della 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 .

In sala stampa a Milanello, per l'appuntamento con i cronisti in vista della delicata sfida europea contro gli austriaci di Matthias Jaissle, secondo quanto appreso dalla nostra redazione ci sarà anche il centrocampista Sandro Tonali.