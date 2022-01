Milan-Roma, Pioli: “Chi rientra domani non ha i 90 minuti nelle gambe”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Roma, ha parlato dei tanti rientri dagli infortuni. Nessuno, però, ha i 90 minuti nelle gambe

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Roma, ha parlato dei tanti rientri dagli infortuni. Nessuno, però, ha i 90 minuti nelle gambe. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Nessuno di quelli che rientrano domani ha i 90' nelle gambe. Però sono ragazzi che stanno meglio, avranno bisogno anche di giocare per migliorare la loro condizione". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali di Stefano Pioli