Milan, Rangnick: “Hanno vinto lo scudetto. Lavorano bene”

Mancano ormai pochi giorni all'inizio dei Mondiali in Qatar. Due Nazionali che non ci saranno e che giocheranno domani in amchevole saranno Italia e Austria . Ecco le parole dell'allenatore austriaco Ralf Rangnick . Passaggi anche sul Milan .

Sul Milan: "Nella nostra rosa abbiamo calciatori della Serie A, come Posch e Arnautovic: i rossoneri giocano in un campionato importante. Il Napoli è quasi imbattuto, stanno giocando veramente molto bene. Il Milan ha vinto lo scudetto lo scorso anno, è andato avanti in Champions League e negli ultimi 2-3 anni ha lavorato veramente bene". Milan – I rossoneri andranno in Qatar per vedere Kudus