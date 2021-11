Milan-Porto: data e orario della conferenza di Pioli | Champions League

Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa i temi principali di Milan-Porto di Champions League. Chi ci sarà al suo fianco a Milanello?

Mercoledì 3 novembre, alle ore 18:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Porto, partita valida per la 4^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. E mister Stefano Pioli, con il difensore rossonero Davide Calabria, la presenterà in conferenza stampa a Milanello nella giornata di domani. Appuntamento previsto, dunque, per martedì 2 novembre per le ore 12:00. Nel pomeriggio (ore 15:00 la squadra si allenerà per preparare al meglio la sfida contro i lusitani di Sérgio Conceição.