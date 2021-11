Milan-Porto, Calabria carica: “E’ l’ultima possibilità che abbiamo”

Davide Calabria, terzino rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Porto di domani sera in Champions League

Davide Calabria, terzino rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Porto. Calabria si è soffermato sull'ultima spiaggia di domani: "Sarà uno sguardo pronto sicuramente. È l'ultima possibilità che abbiamo. Noi ci crediamo, abbiamo le qualità per vincere e passare il turno. Dobbiamo crederci dal primo all'ultimo. Penso ci siano stati episodi che hanno portato ad avere questa classifica e non credo che la meritiamo, ma è così e dobbiamo guardare i fatti. Sono convinto ci sia la possibilità di fare ancora meglio. In campionato è merito del lavoro di tutti". Milan, nuovo assalto al colpo da Champions! Le ultime >>>