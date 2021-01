Milan, Pioli: “Tomori? L’ho visto molto bene nel derby” | News

Milan, Pioli soddisfatto di Tomori

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigila di Bologna-Milan. Pioli si è soffermato su Fikayo Tomori, entrato molto bene nel derby di Coppa Italia contro l’Inter.

“Tomori? L’ho visto molto bene. Entrato in una partita difficile, era arrivato da poco e ha mostrato belle caratteristiche. Molto intelligente e con voglia di imparare. Si è presentato bene sotto tutti i punti di vista”. Calciomercato Milan: tentazione ex Juventus per Maldini. VAI ALLA NOTIZIA>>>