Milan, Pioli: “Theo Hernandez? Con la Sampdoria giornata no”

Stefano Pioli, alla vigilia di Parma-Milan, ha parlato di Theo Hernandez e dell'errore clamoroso contro la Sampdoria. Le dichiarazioni

Un errore clamoroso che è costato caro ad un Milan che ha agguantato il pareggio soltanto nei minuti finali. Non era il vero Theo Hernandez quello visto contro la Sampdoria. Stefano Pioli lo sa e, alla vigilia di Parma-Milan, ha parlato così del francese inizio conferenza stampa: "Aveva giocato un'ottima partita a Firenze. Sabato scorso è incappato in una giornata no. Ho visto un giocatore concentrato questa settimana e mi aspetto una partita positiva da lui". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli