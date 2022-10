Pioli: “Subito qualche gol di troppo. Dobbiamo commettere meno ingenuità”

Stefano Pioli (allenatore AC Milan) qui in conferenza stampa a Milanello | Milan News (Getty Images)

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto, presso il centro sportivo di Milanello, la conferenza stampa di presentazione di Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023. In merito ai troppi gol incassati dal suo Milan in questa prima parte di stagione (ben 14 in 11 partite tra campionato e Champions League), l'allenatore ha replicato quanto segue.