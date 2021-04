Milan, Pioli: “Rinnovo Donnarumma? Stiamo pensando solo alla Champions”

Stefano Pioli, alla vigilia di Parma-Milan, ha dribblato la domanda sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Parma-Milan, ha dribblato la domanda sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma. L'allenatore rossonero, in conferenza stampa, assicura che la squadra è totalmente concentrata verso l'obiettivo Champions League. Le dichiarazioni: "Io vedo i miei giocatori molto sereni e concentrati. Sono a conoscenza delle trattative in corso con la società. Vi posso assicurare che qui stiamo pensando a concludere la stagione nel migliore dei modi e di portare il Milan in Champions. Non siamo ancora vincenti, ma stiamo dimostrando di poterlo essere". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli