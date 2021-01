Milan, Pioli: “Rientro Rebic e Krunic? Tanta felicità, presto in condizione”

Milan, Pioli sul rientro di Rebic e Krunic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo poco più di due settimane di positività, Ante Rebic e Rade Krunic tornano finalmente a disposizione di Stefano Pioli. L’allenatore rossonero, alla vigilia di Milan-Atalanta, ha parlato così di entrambi i giocatori. Le dichiarazioni in conferenza stampa: “Per Rebic e Krunic ho visto tanta felicità. Sono abituati a correre col pallone e se non possono farlo per 15 giorni sono tristi. Si sono allenati ieri e oggi, presto torneranno in condizione”. Clicca qui per le conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>