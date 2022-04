Milan, Pioli: “Rebic trequartista? No, ma può giocare con Leao”

Stefano Pioli, alla vigilia di Torino-Milan di Serie A, ha parlato della posizione in campo di Ante Rebic. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Torino-Milan di Serie A, ha parlato della posizione in campo di Ante Rebic. Secondo l'allenatore rossonero il croato non può giocare trequartista, ma può convivere con Rafael Leao, nonostante entrambi preferiscano giocare sulla corsia di sinistra. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.