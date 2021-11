Milan, Pioli: “Rebic? Non so quanto ci vorrà. É importante, ma…”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha parlato dell'infortunio di Ante Rebic e dei dubbi sul suo recupero. Le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha parlato dell'infortunio di Ante Rebic e dei dubbi sul suo recupero. Le dichiarazioni in conferenza stampa: "Non so quanto ci vorrà. Ogni dieci giorni si fanno valutazioni ed esami. Ogni volta si hanno idee più precise. È importante, ma ci sono altri giocatori. Bisogna sfruttare di volta in volta le caratteristiche dei giocatori. Bisogna avere le combinazioni giuste per essere propositivi e pericolosa". Clicca qui per leggermente dichiarazioni integrali di Stefano Pioli